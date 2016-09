ATHLETICS: Good turnout and results bode well for Grantham AC’s winter season

The last Lincolnshire League competition of the season took place at Boston on Sunday, with a good turnout of 30 athletes from Grantham Athletic Club.

It bodes well for the forthcoming winter season of cross country running, with middle and long distance runners putting in a lot of winning performances.

Girls’ winners included Mary Justice in the under-13 100m and 200m, Sophie Hamilton in discus and long jump, Holly Hunt in javelin, Jessica Oates in under-15 100m, Helen Braybrook in 1500m, Saskia Hunt in under-17 800m, 1500m and 3,000m, Gabbie Lord in hammer, Amy Newell in under-20 pole vault, Laura Evans in discus, and Helen Gilbert in hammer, javelin and shot.

Boys’ winners included Ewan Rodell in under-13 100m and 800m, Harry Denton in 200m and 1500m, Rory Rodell in under-15 1500m, 3,000m and shot, Alfie Buckley in 100m and javelin, Aaron Hunt in under-17 800m, George Hatten in high jump, and Owen Penton-Voak in under-20 discus, hammer, javelin and shot.

Grantham AC’s six senior men brought in a raft of points.

Results:

Girls under-11, 600m - 3 Megan Tremain 2.19.2.

Under-13, 100m - 2 Mary Justice 14.3, 5 Holly Hunt 16.0; 200m - 1 Mary Justice 30.6, 4 Sophie Hamilton 32.9, 6 Rachel Justice 33.5; discus - 1 Sophie Hamilton 23.40; javelin - 1 Holly Hunt 15.97; long jump - 1 Sophie Hamilton 3.80, 3 Holly Hunt 3.46, 8 Rachel Justice 2.98; shot - 2 Mary Justice, 3 Rachel Justice 4.74.

Under-15, 100m - 1 Jessica Oates 13.5, 2 Erin Disdel 14.0; 200m - 2 Jessica Oates 29.0; 1500m - 1 Helen Braybrook 5.15.6; long jump - 1 Erin Disdel 4.32.

Under-17, 800m - 1 Saskia Hunt 3.14.2; 1500m - 1 Saskia Hunt 6.09.2; 3,000m - 1 Saskia Hunt 14.07.1; hammer - 1 Gabbie Lord 27.45; javelin - 2 Gabbie Lord 11.73; long jump - 2 Sophie Angel 4.47; shot - 3 Gabbie Lord 6.40.

Under-20, javelin - 3 Amy Newell 11.18; long jump - 4 Amy Newell 3.99; pole vault - 1 Amy Newell 1.90.

Senior women, discus - 1 Laura Evans 24.97, 2 Helen Gilbert 20.15; hammer - 1 Helen Gilbert 32.70, 2 Laura Evans 14.46; javelin - 1 Helen Gilbert 27.70, 2 Laura Evans 17.85; shot - 1 Helen Gilbert 9.47, 2 Laura Evans 6.71.

Boys under-13, 100m - 1 Ewan Rodell 14.4, 2 Ronnie Davey 14.5; 200m - 1 Harry Denton 29.8, 3 Ronnie Davey 31.2; 800m - 1 Ewan Rodell 2.41.1; 1500m - 1 Harry Denton 5.16.8; javelin - 2 Ewan Rodell 17.90, 4 Harry Denton 11.56; long jump - 2 Ronnie Davey 3.88.

Under-15, 100m - 1 Alfie Buckley 13.0; 200m - 2 Alfie Buckley 27.5; 300m - 1 Rori Rodell 45.0; 1500m - 1 Rori Rodell; javelin - 1 Alfie Buckley 27.31; shot - 1 Rori Rodell 5.79.

Under-17, 100m - 2 Aaron Hunt 12.5; 400m - 2 Joshua Gudgeon 63.3; 800m - 1 Aaron Hunt 2.14.8, 2 Joshua Gudgeon 2.27.4, 3 George Hatton 2.29.8; high jump - 1 George Hatton 1.30; shot - 2 Aaron Hunt 4.99.

Under-20, discus - 1 Owen Penton-Voak 28.03; hammer - 1 Owen Penton-Voak 30.68; javelin - 1 Owen Penton-Voak 28.74; shot - 1 Owen Penton-Voak 8.80.

Senior men, 100m - 1 Mark Atkin 11.9, 2 Michael Burr 12.5, 3 Sam Bainbridge 12.5, 4 Chris Bainbridge 13.3; 200m - 1 Sam Bainbridge 26.3, 3 Chris Hunt 37.9; 400m - 2 Sam Bainbridge 72.9, 4 Chris Hunt 78.1; 800m - 2 Chris Hunt 2.57.4, 3 Sam Bainbridge 3.13.6; 1500m - 1 Chris Hunt 5.46.6, 2 Sam Bainbridge 6.12.2; 3,000m - 3 Chris Hunt 12.31.7; discus - 1 Chris Bainbridge 33.55, 2 Philip Garner 29.44, 3 Mark Atkin 28.67; hammer - 1 Chris Bainbridge 39.99, 2 Philip Garner 33.31; high jump - 1 Michael Burr 1.80, 2 Mark Atkin 1.55, 3 Chris Bainbridge 1.45, 4 Sam Bainbridge 1.30; javelin - 1 Michael Burr 38.85, 2 Chris Bainbridge 38.57, 3 Mark Atkin 35.04, 4 Philip Garner 30.38; long jump - 1 Michael Burr 5.97; shot - 1 Chris Bainbridge 10.35, 2 Sam Bainbridge 9.30, 3 Mark Atkin 8.88, 4 Michael Burr 7.75.