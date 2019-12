Grantham Town Supporters Club lotto, November 30 draw:

£200 – 763 M. Gilbert; £10 – 478 E. Williamson; £5 – 493 D. Boyle, 58 T. Charles, 248 G. Weavers, 370 G. Charles, 476 C. Potts, 643 R. Motley.

