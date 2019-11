Grantham Town Supporters Club lotto, November 23 draw:

£200 – 1026 G. Charles; £10 – 481 I. Mason; £5 – 1086 T. Charles, 933 K. Waterfall, 231 P. Turner, 64 T. Charles, 954 F. Swinnock, 483 C. Welham.

