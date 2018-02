BOWLS: Long Bennington triumph in Sencit League

Have your say

Sencit League

Long Bennington 54

Barnstone 44

Ju Morris J Hall D Woods P Fordham beat P Jaques P Greer J Parker P Robinson 20-18, E Eggleston G Creedy R Miller N Smith beat L Payling R Spencer A Cullen K Brailsford 16-15, C Miller G Hall J Morris M Dring beat J Hogg R Morley J Parker R Smith 18-11.

Dysart Park 65

Arnoldfield 49

M Barrett P Craik L Bainbridge F Evans beat A Eslick P Jones G Saward B Marston 25-8, G Kemp L Thompson J Hobbs R Barrett lost to K Germany A Robinson L Smith G Smith 14-23, J Waterall J Eslick B Shores B Roberts beat D Slade G Hasnip G Parrish D Gowler 28-18.

Jack High League

Bingham B 59

Bottesford 43

J Cullen B Davey K Handley beat L Wigley R Barnes R Hibbert 19-15, T Peterson K Hackett R Turnbull beat C Williams R Payne M Wakefield 19-16, P Jaques A Brailsford K Brailsford beat R Worley G Dodson J Russell 21-12.

Grantham 69

Knipton 25

T Sumner R Sumner J Lewis beat D Frankish L Smith G Smith 20-10, P Hainsworth T Asher J Kime beat L Steptoe G Sharp J Sharp 23-6, C Welbourne J Asher J Lewis beat K Daviles D Abernethy B Hollingworth 26-9.

Lincolnshire Men’s League

Grantham 108

Horncastle 100

M Carter B Allen J Meakins J Lewis beat A Kershaw A Pacey M Burn J Bontoft 26-17, T Sumner J Russell B Smith M Eurich beat R Whitaker P Bingley L Ladlaw 27-25, R Payne J Hope R Otley N Smith lost to T Geornley T Dihon T Tasker J Sinolry 15-26, M LeHair P Robinson C Dexter T Berridge beat J Hoyles M Cornish N Burn C Starsmere 23-17, P Hainsworth R Barrett M Bailey J Lewis beat P Boulton K Argent P Ulayatt W Walmsley 17-15.

+ This Saturday is the Lincs County Over-60s competition, from 10am.