BOWLS: Vacu-Lug triumph over villagers

Have your say

Jack High

Vacu-Lug 72

Long Bennington 15

M Carter A Stafford B Allen beat D Ashdown J Morris P Fordham 23-15, M Allen V Wendon M Eurich beat C Creedy D McCarol R Turnbull 26-16, I Richardson D Franklin M Parker beat K Kent J Morris N Smith 23-10.

Bingham 61

Bottesford 34

P Greer C Hodgson P Hornsby beat L Wigley R Barnes R Hibbert 22-11, R Ross J Aspinall B Morris beat J McCellan R Payne M Warriner 17-10, V Wilkinson J Tyler I Cole beat C Williams G Owen J Russell 22-13.

Lincolnshire Over-60s

Grantham 103

Horncastle 92

P Robinson R Payne T Asher I Lord beat R Diggils P Scholes J Day J Hoyles 24-13, D Abernethy B Allen J Kime J Lewis lost to C Sutton J Brown T Scholey G Lancaster 21-23, C Jones P Clarke I Cole D Hill lost to N Dallas B Brown T Tasker N Burton 12-24, T Sumner R Smith B Veasey C Dexter beat V Page K Argent J Rapley C Elliot 29-16, P Hainsworth G Parrish G Hall R Turnbull beat T Dixon T Berry S Bradley D Ladlow 17-16.

Lincolnshire Mixed League

Grantham 83

Skegness 107

J Kime R Baxter Jeff Kime D Wood beat M Baines E Croves M Coulson R Brummitt 26-8, C Robinson A Robinson P Riches J Lewis lost to M Banks B Manning K Findley R Witherington 12-23, P Greer P Gill I Cole J Pask lost to J Findley I Storr V Huggins A Brummitt 12-32, L Appleyard D McCarroll H Whatley M Appleyard lost to A Ladums J Holland J Sampson P Ord 15-21, C McCarroll P Robinson L Smith G Smith lost to J Hey S Walker J Veal M Holland 18-23.

Friendly

Grantham 81

Spalding 118

K Germany J Baker L Smith G Smith lost to T Westland J Gills R West R Perkins 6-21, J Potts D Ashdown P Greer B Shores lost to E Perkins P Lockie R Briers L Stafford 12-29, S Potts I Ludwig R Baxter A Ludwig beat A Garrett G Scott G Hendon J Hornes 19-17, M Culpin B Burland B Marston D Woods lost to B Skelton C Broughton G Horner G Craft 7-31, M LeHair G Hasnip P Riches J Lewis beat S Slaven T Stafford I Tyler M Wheatley 20-8, G Kemp J Baker C Ottley R Ottley beat A Curtis S Cooper C Morris N Jennings 17-12.