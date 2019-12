Grantham Town Supporters Club lotto, December 14 draw:

£200 – 773 C. Pack; £10 – 287 S. Cornish; £5 – 334 J. Hipwell, 815 S. Roberts, 564 M. Scoffield, 513 S. Bird, 1064 C. Lambey, 904 M. Atkin.

More by this author