Grantham Town Supporters Club lotto, February 29 draw:

£200 – 98 N. Marriott; £10 – 356 M. Bridge; £5 – 243 Galaxy Fish Bar, 271 A. Weavers, 543 S. Harper, 446 T. Radley, 402 A. Kitching, 525 N. Storey.

